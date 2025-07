Tempesta di grandine in Friuli: video dall’Autostrada A4 a Latisana

Una intensa grandinata ha interessato la bassa friulana nel pomeriggio di oggi, 11 Luglio, in particolare a Pocenia e a Latisana, dove l’autostrada A4 si è imbiancata in breve tempo. A Pocenia sono stati segnalati danni alle colture per via dei chicchi anche di medie dimensioni.

Attorno alle 16, hanno spiegato i meteorologi dell’Arpa, si è sviluppato un temporale che in breve tempo ha acquisito energia che ha prodotto una grandinata con chicchi non grandissimi (al massimo tra i 4 e i 5 cm), ma in grande numero. A ciò si è associato un forte vento.

Il temporale si è poi spostato verso la costa, dove ha perso di intensità verso la zona di Marano. Nella zona di Pocenia sono caduti in breve tempo 25 millimetri di pioggia.