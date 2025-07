Maltempo su Roma: odissea per 170 passeggeri di un aereo

Un forte temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio sulla Capitale, provocando numerosi disagi e allagamenti che hanno mandato in tilt trasporti e operatività aeroportuale. Tra le conseguenze più clamorose, una vera e propria odissea per circa 170 passeggeri del volo Volotea Olbia-Roma delle 17:35, che, dopo oltre cinque ore di peripezie, non erano ancora riusciti ad arrivare a Fiumicino.

Il volo, che secondo diverse testimonianze era partito da Olbia con un ritardo iniziale di circa mezz’ora, una volta sorvolata Roma è stato impossibilitato ad atterrare per le condizioni meteorologiche proibitive e dirottato su Pescara, insieme ad altri due aerei. Ma i problemi non sono finiti qui. Giunti nello scalo abruzzese, il comandante ha comunicato che il coordinamento operativo della compagnia aveva deciso di far ripartire l’aereo vuoto verso Olbia per riposizionare l’equipaggio, lasciando a terra i passeggeri, con la promessa che fuori dal Terminal li avrebbero attesi dei pullman diretti a Roma.

“Siamo stati sbarcati nel caos più totale, senza ricevere alcuna assistenza, per poi scoprire che di quei pullman non c’era traccia,” hanno raccontato alcuni viaggiatori esasperati. Abbandonati per ore sul marciapiede del Terminal Arrivi, hanno cercato invano informazioni o alternative, mentre i taxi proponevano trasferimenti a 100 euro a persona e le auto a noleggio chiedevano cifre che sfioravano i 300 euro. Solo dopo l’intervento della Polaria di Pescara è stato possibile noleggiare autobus della Ditta Abruzzo Touring. Ma l’attesa si è protratta ben oltre le 21:20, ossia quasi tre ore dopo l’atterraggio forzato.

Il primo pullman è arrivato soltanto alle 21:50 e ha lasciato l’aeroporto verso le 22:20, seguito da altri mezzi: in tutto cinque autobus – due più grandi e tre più piccoli – per riportare a Roma i passeggeri dei tre voli dirottati. “Si è creata una bolgia infernale, una ressa da stadio per accaparrarsi un posto, senza alcuna gestione né attenzione alla sicurezza,” hanno riferito i viaggiatori, ancora a bordo dei bus intorno alle 23. “Non sappiamo quando finirà questa odissea.”

La serata di maltempo ha così trasformato un volo di meno di un’ora in un incubo logistico e organizzativo che resterà a lungo nella memoria di chi l’ha vissuto.