Avviso meteo dell’AM: domani 17 Luglio forti temporali su 4 regioni del Centro-Sud

Un impulso instabile raggiungerà domani il Centro-Sud, determinando un peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni, in particolare lungo l’Appennino e nelle aree interne adiacenti. Lo segnala un avviso diramato dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA.), che prevede fenomeni anche di forte intensità.

Secondo quanto comunicato dall’Aeronautica Militare, dalla mattinata di giovedì 17 luglio 2025 e fino alle prime ore serali, sono attese precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, sul Lazio meridionale e sulle aree appenniniche e zone vicine di Abruzzo, Molise e Campania.

I temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, aumentando il rischio di criticità soprattutto nei settori interni montuosi, dove i fenomeni convettivi tendono a svilupparsi con maggiore vigore nelle ore centrali della giornata.

Chi si troverà in viaggio o all’aperto nelle zone interessate è invitato alla massima prudenza, sia per il rischio di improvvisi acquazzoni e grandinate, sia per le possibili difficoltà alla circolazione stradale causate da accumuli d’acqua o detriti trasportati dalle piogge.