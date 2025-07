Meteo: ondata di calore in arrivo, previsti picchi fra 40-44°C al Sud

Una nuova ondata di caldo è pronta a investire l’Italia nei prossimi giorni, con un rafforzamento dell’anticiclone africano che inizierà a farsi sentire a partire dal weekend. Questa volta, però, il cuore rovente dell’alta pressione non colpirà in maniera omogenea tutta la Penisola: saranno soprattutto il Sud e le Isole Maggiori a dover fare i conti con temperature estreme, mentre il Nord Italia resterà in parte ai margini della fiammata sahariana.

Nel dettaglio, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata saranno le regioni più esposte all’afflusso di aria molto calda di origine sub-tropicale, con valori termici in netto aumento già da domenica 20 luglio quando le temperature potrebbero raggiungere i 40°C nel foggiano e nel catanese, ma il peggio è atteso a inizio settimana, tra lunedì 21 e martedì 22, quando si raggiungeranno condizioni di caldo estremo: nelle zone interne della Sicilia, in Puglia e Lucania si avranno massime diffuse di 39-40°C, ma secondo le attuali elaborazioni si potrà arrivare a toccare anche punte di 43-44°C nell’entroterra siculo (specie fra catanese, ennese, agrigentino), e di 41-42°C nel Tavoliere delle Puglie. Queste aree rischiano di essere tra le più roventi dell’intera Europa e non si escludono locali record di caldo.

Sulle coste le temperature saranno generalmente più contenute, grazie all’influenza delle brezze marine, ma l’umidità più elevata renderà comunque il clima molto afoso e faticoso da sopportare.

Il Centro Italia non sarà risparmiato dal grande caldo: anche qui, sebbene in misura più contenuta, si potranno raggiungere punte di 35-37°C nelle aree interne. Il Nord, invece, vivrà una fase diversa: farà comunque caldo, ma sarà mitigato da correnti atlantiche più umide che potrebbero innescare anche episodi di instabilità temporalesca, soprattutto a nord del Po.

Ricordiamo che gli effetti del caldo eccessivo non vanno sottovalutati: aumentano i rischi per la salute, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili. Il rischio incendi cresce nelle aree interne più secche (ancor più in presenza di venti secchi), così come il consumo energetico dovuto all’uso massiccio dei condizionatori. È fondamentale evitare le ore centrali della giornata, bere molto e proteggere gli animali domestici.

Secondo le elaborazioni attuali, questa fase molto calda potrebbe protrarsi almeno fino a mercoledì o giovedì 24 luglio, per poi cedere gradualmente il passo a una rinfrescata atlantica, con correnti più fresche che potrebbero riuscire a spazzare via l’anticiclone africano anche dal Centro-Sud. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Intanto prepariamoci a patire il caldo: questa volta toccherà soprattutto al Mezzogiorno fare i conti con giorni davvero difficili, tra temperature roventi e notti tropicali.