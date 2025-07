Fortissima scossa al largo della Kamchatka: magnitudo 7.4, allarme tsunami in atto

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi, 20 luglio 2025 alle 8:49 ora italiana, nelle acque dell’Oceano Pacifico, poco al largo della costa sud-orientale della Penisola di Kamchatka, in Russia. Il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7.4 (prime stime) ed è avvenuto a una profondità di circa 20 km, secondo quanto riportato dai principali centri di monitoraggio sismico internazionali.

L’epicentro si colloca in mare, a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, importante centro della regione con oltre 180.000 abitanti. Vista la violenza dell’evento e la sua posizione in area sottomarina e poco profonda, è stato immediatamente diramato un allarme tsunami per le coste sud-orientali della penisola di Kamchatka.

Numerose le repliche che si stanno susseguendo in questi minuti, anche di forte intensità, con magnitudo superiore a 6. Sulla nostra pagina dedicata ai terremoti potete visionare tutti i dati in tempo reale.

La zona è tra le più sismicamente attive al mondo, situata lungo l’“Anello di Fuoco” del Pacifico, una vasta area dove le placche tettoniche si scontrano generando terremoti ed eruzioni vulcaniche frequenti e spesso intensi.

Al momento non si hanno notizie certe su eventuali danni o vittime, ma il livello della scossa e l’allarme tsunami fa temere possibili conseguenze per le località costiere.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, anche in base alle rilevazioni mareografiche e all’evoluzione dell’allerta tsunami.