Maltempo Liguria: grossa tromba marina davanti alla costa di Genova, il VIDEO

Come da previsione, l’instabilità atmosferica è tornata protagonista sul Nord Italia, con una prima parte di Lunedì caratterizzata da numerosi rovesci e temporali, che in queste ore interessano in particolare il Nord-Est la sulla Liguria centro-orientale. L’ingresso di aria più fresca in quota ha infatti favorito la formazione di celle temporalesche anche di una certa intensità, in un contesto climatico ancora caldo e umido, tipico delle fasi estive più dinamiche.

Tra gli episodi più rilevanti della giornata, intorno all’ora di pranzo, si segnala la formazione di una tromba marina poco al largo del litorale ligure, davanti alla località di Voltri, nel ponente genovese. Il fenomeno è stato avvistato e documentato da numerosi cittadini, che hanno pubblicato foto e video sui social. La tromba marina, ben visibile anche a occhio nudo, si è mantenuta in mare aperto senza raggiungere la terraferma, risultando quindi innocua, seppur scenografica.

Nel frattempo, la stessa area ha visto piogge localmente intense, in particolare sull’entroterra genovese, dove non sono mancati alcuni allagamenti locali, comunque di entità contenuta e senza danni significativi o disagi gravi alla circolazione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso delle prossime ore, lasciando spazio a una fase più stabile, seppur temporanea. Tuttavia, la situazione rimane da monitorare, perché l’estate 2025 continua a mostrare un volto molto dinamico quanto meno al Nord, con frequenti incursioni instabili atlantiche che, anche nei prossimi giorni, potrebbero tornare ad apportare temporali su molte regioni.