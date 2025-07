Supercella tra Veneto e Friuli: pomeriggio di paura e danni ingenti per una tromba d’aria a Pieve di Soligo

Un intenso sistema temporalesco ha colpito, nel primo pomeriggio di oggi, l’area compresa tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia, provocando numerosi danni e disagi per la popolazione. Le zone maggiormente colpite risultano la provincia di Treviso e il bellunese in Veneto, e l’area di Pordenone in Friuli, dove si sono verificati fenomeni meteo estremi.

Il temporale ha assunto le caratteristiche di una supercella, una delle strutture temporalesche più potenti e pericolose. Si tratta di un tipo di temporale organizzato che ruota attorno a un asse verticale (mesociclone), capace di generare grandine di grosse dimensioni, venti distruttivi e, nei casi più estremi, anche tornado o trombe d’aria. È proprio quello che si è verificato oggi in queste aree, con chicchi di grandine del diametro compreso tra 4 e 6 centimetri, capaci di danneggiare tetti, auto e coltivazioni.

Tra le criticità maggiori si segnala la formazione di una piccola tromba d’aria (o tornado) che ha colpito il comune di Pieve di Soligo (TV). Il primo bilancio dei danni è pesante: una decina le abitazioni scoperchiate, due aziende danneggiate e una serra completamente distrutta. Particolarmente grave il crollo del tetto in eternit di un magazzino, mentre diversi alberi sono stati abbattuti, uno dei quali ha tranciato un cavo della linea elettrica, provocando un black-out in un borgo della periferia cittadina. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza dei tetti lesionati, anche nella vicina località di Farra di Soligo.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Enel Energia, il personale comunale e il sindaco Stefano Soldan, per valutare i danni e coordinare gli interventi.

Il maltempo ha causato disagi anche alla viabilità. È stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 51 “di Alemagna” in entrambe le direzioni: dal km 20,400 al km 21,700 in località Fadalto (Vittorio Veneto) e al km 95,000 all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno), per consentire la rimozione di detriti e alberi caduti.