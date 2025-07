Violenta supercella colpisce il Nord-Est: gravi danni nel trevigiano, strage di alberi a Conegliano

Il primo pomeriggio di oggi è stato segnato dal transito di un nuovo forte sistema temporalesco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, che ha dato origine a una supercella particolarmente intensa. Il fenomeno ha impattato con maggiore forza l’area compresa tra la Marca Trevigiana e il Pordenonese, causando gravi danni e momenti di forte apprensione.

La Marca Trevigiana è risultata una delle zone più colpite: raffiche di vento impetuose, piogge torrenziali e violente grandinate si sono abbattute su numerosi comuni, in particolare nel coneglianese. Tra i centri maggiormente danneggiati si segnalano Conegliano, Cordignano, Godega di Sant’Urbano, Orsago, San Fior e l’area industriale di Vittorio Veneto.

Proprio a Conegliano, si sono vissuti attimi di paura quando un grosso albero è crollato in viale Spellanzon, travolgendo due automobili parcheggiate di fronte alla caserma dei carabinieri. Fortunatamente non si registrano feriti, ma una delle conducenti coinvolte è rimasta in stato di choc.

Il vento (innescato dal fenomeno del downburst, aria che scende violentemente verso il suolo dalla nube temporalesca) ha letteralmente flagellato la zona: le raffiche hanno toccato picchi prossimi ai 100 km/h, provocando una vera e propria strage di alberi e piante in gran parte della città. Molte strade sono state momentaneamente rese impraticabili a causa della caduta di rami, tronchi e detriti. I vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per liberare carreggiate, mettere in sicurezza strutture danneggiate e verificare la stabilità di alberi ancora in piedi.

Anche sul fronte idraulico si segnalano criticità legate agli allagamenti, soprattutto nei sottopassi e nelle aree industriali, colpite da piogge molto intense in tempi brevi, come tipico dei fenomeni temporaleschi violenti.

Ecco alcune immagini da Conegliano: