Meteo prossimi giorni: fine del caldo, arrivano temporali e fresco anche al Centro-Sud

In arrivo un’importante svolta meteo: il caldo estremo ha le ore contate

Sta per prendere forma un deciso cambiamento della circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale. Dopo settimane di caldo intenso, soprattutto al Sud ma a tratti anche sul resto del Paese, l’assetto barico sta per mutare radicalmente, aprendo la porta a correnti più fresche e instabili in discesa dal Nord Europa. Le prossime ore sanciranno, di fatto, la fine dell’ondata di calore africana, con temperature in netto calo e il ritorno di condizioni meteo decisamente più dinamiche.

Sabato 26 luglio: goccia fredda in azione e temporali, caldo africano in ritirata

La giornata di sabato 26 luglio sarà influenzata dal passaggio di una goccia fredda in quota, che attraverserà l’Italia centro-settentrionale dando luogo a un peggioramento del tempo e favorendo un abbassamento termico. Fin dal mattino, temporali anche forti si svilupperanno su Nordest, Alpi e Prealpi, con possibili estensioni delle precipitazioni verso la pianura padana e le zone appenniniche settentrionali.

Nel corso del pomeriggio, l’instabilità si farà sentire anche al Centro Italia, con piogge e rovesci attesi su Marche, Umbria e Toscana, mentre altrove prevarrà ancora la stabilità, soprattutto lungo il versante tirrenico. Al Sud il tempo si manterrà in prevalenza asciutto anche se con nuvolosità in aumento, ma qualche focolaio temporalesco localizzato potrà svilupparsi tra Molise e Puglia centro-settentrionale, in particolare tra tardo pomeriggio e sera.

Nel frattempo, l’aria più fresca comincerà a scivolare verso sud, e entro la sera raggiungerà anche le regioni meridionali, determinando un attenuazione del caldo afoso (al mattino ancora intenso) e un primo, sensibile calo delle temperature anche nelle aree finora più bollenti.

Domenica 27 luglio: tregua momentanea, nuovo peggioramento al Nord

La giornata di domenica inizierà all’insegna della stabilità, con ampie schiarite soleggiate e clima gradevole su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, si tratterà solo di una pausa temporanea, perché dal pomeriggio e soprattutto in serata avremo gli effetti di un secondo impulso fresco e instabile in arrivo da Nord. Questo porterà nuove precipitazioni e temporali, inizialmente sul settore alpino e poi in discesa durante la sera verso la Pianura Padana, in particolar modo fra Piemonte orientale, Lombarda, Emilia e Veneto.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con grandinate (generalmente di piccola o media dimensione) e colpi di vento nelle aree più colpite. Il Centro e il Sud, invece, resteranno protetti dall’alta pressione, con condizioni generalmente stabili. Ma la bella notizia è che il caldo africano sarà ormai in ritirata e lascerà spazio a temperature più gradevoli un po’ dappertutto.

L’inizio della nuova settimana: fase più instabile in arrivo con tanto fresco

Lunedì 28, la perturbazione in arrivo domenica sera al Nord tenderà a scendere progressivamente verso sud. Le piogge e i temporali diverranno diffusi, in particolare fra Centro Italia ed Emilia Romagna, con un ulteriore abbassamento delle temperature.

Sarà dunque un avvio di settimana all’insegna del tempo instabile, con clima più fresco su gran parte del Paese, e l’anticiclone africano ormai sconfitto. Nelle prossime uscite torneremo ad aggiornarvi con dettagli più precisi sull’evoluzione e sulla localizzazione dei fenomeni più intensi.