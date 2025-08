Enorme tromba marina sulla costa veneta: immagini spettacolari dal veneziano [VIDEO]

Come ampiamente previsto dai modelli meteorologici e dagli avvisi emessi ieri, forte instabilità atmosferica sta interessando oggi il Nord Italia, in particolare la Pianura Padana centro-orientale, estendendosi in parte anche verso la Toscana, specie lungo il settore costiero. Fin dalle prime ore della giornata, numerose celle temporalesche si sono sviluppate su queste aree, alcune delle quali di notevole intensità, accompagnate da piogge torrenziali, grandinate e forti raffiche di vento.

In particolare, un temporale molto organizzato, con caratteristiche probabilmente supercellulari, ha interessato il settore costiero del Veneto, dando origine a un fenomeno spettacolare quanto potenzialmente pericoloso: una tromba marina, di dimensioni imponenti, si è formata nelle acque antistanti la costa, nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 agosto. Numerose le segnalazioni giunte dalle aree costiere del Veneziano e del Rodigino, con diversi video diventati subito virali sui social.

Tra le testimonianze più suggestive, spicca quella proveniente da Sottomarina, frazione del comune di Chioggia, dove la tromba marina è stata osservata chiaramente da molti cittadini e turisti presenti sul litorale. Il vortice si è sviluppato a poche miglia dalla costa, ben visibile all’orizzonte, ma senza toccare terra, rimanendo fortunatamente offshore, cioè al largo. Non si registrano danni, né a imbarcazioni né a infrastrutture costiere, proprio grazie alla sua distanza dalla terraferma.

Le trombe marine – analoghe alle trombe d’aria ma che si sviluppano sull’acqua – sono fenomeni non rari lungo le coste italiane in estate, specie in presenza di aria fresca in quota che interagisce con masse d’aria calda e umida al suolo, come sta accadendo in queste ore.

La situazione resta in evoluzione, e nuove celle temporalesche potrebbero formarsi anche nel corso del pomeriggio, interessando in modo sparso diverse aree del Nord e del Centro Italia, in particolare del versante adriatico.