Forti temporali al Centro-Sud, attenzione al pomeriggio: ecco le regioni coinvolte

Una goccia fredda in quota sta influenzando in queste ore il tempo sull’Italia centro-meridionale, determinando una crescente instabilità atmosferica. Si tratta di una figura depressionaria isolata in alta quota che, interagendo con l’aria più calda e umida nei bassi strati, favorisce la formazione di piogge e temporali anche di forte intensità, specie nelle ore pomeridiane e serali.

Come confermato dall’Aeronautica Militare, che ha emesso un avviso ufficiale di fenomeni intensi, dal pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto 2025, fino alla serata, si prevedono precipitazioni abbondanti e temporalesche su alcune aree del Centro-Sud. In particolare, i settori più a rischio risultano le Marche meridionali, l’Abruzzo e le zone costiere e interne prossime del Molise. Dei temporali potranno estendersi anche al Gargano nel corso della serata.

Secondo il bollettino, i temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento, con tutti i disagi e i rischi connessi a questo tipo di fenomeni. Si tratta di temporali a sviluppo verticale rapido, talvolta anche autorigeneranti, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi brevi. Non sono da escludere localizzati allagamenti, soprattutto nei centri urbani, e danni da vento o grandine, oltre che possibili problemi alla circolazione stradale e ferroviaria.