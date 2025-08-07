Scossa di TERREMOTO Magnitudo 4.7 in Grecia: tremori anche al Sud Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è verificata alle ore 11:49:00 del 7 agosto 2025 in Grecia nei pressi della Costa Occidentale del Peloponneso. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 17.0 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in Grecia, senza però causare alcun danno. Lievi tremori sono stati percepiti anche nel nostro Meridione, in particolare in Salento e Calabria ionica.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.