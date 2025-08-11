Meteo: settimana infuocata con l’Anticiclone Africano, ma occhio ai temporali pomeridiani nei prossimi giorni

La calura estiva è tornata a farsi sentire con decisione sull’Italia e su buona parte del continente europeo. Una vasta area di alta pressione di matrice africana si è nuovamente estesa verso il Mediterraneo centrale, trasportando masse d’aria molto calde e stabilizzando l’atmosfera. Nei prossimi giorni, e probabilmente fino al weekend, la sua presenza si farà sentire in modo marcato, garantendo cieli in gran parte sereni ma anche temperature elevate persistenti.

Il Centro-Nord continuerà ad essere la zona più calda del Paese: si attendono valori massimi generalmente compresi fra 35 e 37°C, con picchi frequenti di 38-39°C soprattutto nell’entroterra tirrenico tra Toscana e Lazio e in alcuni settori dell’Emilia-Romagna. Anche il Sud vivrà giornate di caldo intenso, seppur con punte leggermente più contenute e con una ventilazione settentrionale a tratti in grado di rendere le condizioni un po’ più sopportabili. La sensazione di afa sarà comunque avvertibile soprattutto lungo le coste e nei grandi centri urbani, anche durante la notte.

Nonostante la stabilità prevalente, una lieve instabilità inizierà a manifestarsi da metà settimana, con la formazione di temporali pomeridiani sulle zone interne appenniniche e, in misura minore, sulle Alpi. Questi fenomeni, alimentati dal calore accumulato e da una modesta infiltrazione di aria più fresca in quota, potranno risultare localmente intensi e accompagnati da grandinate e colpi di vento, specie al Centro-Sud, con occasionali sconfinamenti verso i settori tirrenici.

Sul lungo termine, i primi scenari modellistici iniziano a suggerire un’ipotesi di cambiamento per la terza decade del mese. Il flusso atlantico potrebbe infatti tornare ad abbassarsi di latitudine, riuscendo a spingersi verso il Mediterraneo e a scalzare l’anticiclone africano a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterebbe di un’evoluzione potenzialmente in grado di riportare instabilità diffusa e temperature più consone al periodo, ma al momento resta soltanto una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Fino ad allora, l’Italia dovrà convivere con il caldo intenso e l’afa tipici delle ondate africane, senza veri e propri break rinfrescanti su larga scala.

