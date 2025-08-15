Maltempo Basilicata: tragedia a Ferrandina (Matera) per la caduta di una quercia su un’auto

La giornata odierna in Basilicata è stata segnata da forti temporali e piogge intense che hanno interessato diverse aree della regione, causando disagi e danni. Le precipitazioni, localmente molto abbondanti, sono state accompagnate da colpi di vento improvvisi che hanno provocato la caduta di rami, alberi e la momentanea interruzione di alcuni collegamenti stradali.

Proprio a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si è verificato un tragico incidente a Ferrandina, in provincia di Matera. Secondo quanto riferito dall’ANSA, una quercia è crollata improvvisamente, colpendo in pieno un’auto su cui viaggiavano quattro persone. L’impatto è stato violentissimo: una persona ha perso la vita, mentre gli altri tre occupanti sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco, ma 2 sarebbero in gravi condizioni.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, mettendo ancora una volta in evidenza come i fenomeni meteorologici estremi possano avere conseguenze drammatiche, soprattutto quando il vento soffia con intensità tale da compromettere la stabilità di alberi anche di grandi dimensioni.