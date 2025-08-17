Maltempo in Puglia ieri 16 Agosto: tornado e grandine nel tarantino, danni a vigneti

Un pomeriggio di intenso maltempo ha messo in ginocchio l’agricoltura nel cuore della Puglia. Nel Tarantino, infatti, la giornata di sabato 16 agosto si è trasformata in un incubo per gli agricoltori: vento impetuoso, grandinate e perfino un tornado (guarda qui il video) hanno devastato campagne e coltivazioni in pochi minuti, lasciando dietro di sé danni ingentissimi.

Un tornado, segnala Coldiretti Puglia, “ha spazzato via pali di sostegno e i grappoli dei vigneti di uva da vino a Mottola, ma la gradine ha fatto il resto colpendo anche a Laterza, Crispiano e Castellaneta l’uva e le olive, con un bollettino di guerra in campagna nelle vigne e negli oliveti dopo pochi minuti di eventi estremi e imprevedibili”. Coldiretti Puglia fa una conta dei danni “dopo le prime verifiche tecniche a seguito dell’ondata di maltempo con pioggia, grandine ed un tornado che hanno colpito masserie e campagne in agro di Mottola, Laterza, Crispiano e Castellaneta, provocando smottamenti, muretti a secco divelti, pali dei vigneti da vino abbattuti, grappoli di uva strappati via. I danni da grandine – si rileva – sono visibili sulla fascia fino alla statale 100 sull’uva e sulle olive”.

Secondo un report di Coldiretti Puglia, da gennaio si sono verificati 28 eventi meteorologici estremi – tra nubifragi, grandinate, tempeste di fulmini, tornado e bombe d’acqua – che hanno colpito la regione. A ciò si aggiungono siccità e fragilità idrogeologica del territorio. Coldiretti Puglia sollecita intanto interventi strutturali urgenti. Tra le richieste, “l’approvazione immediata della legge sul consumo di suolo zero per proteggere le terre agricole, l’attuazione di progetti di adeguamento idrogeologico – con sistemi di drenaggio e bioritenzione – e il rafforzamento delle misure assicurative collettive agevolate, accompagnate da strumenti fiscali e contributivi specifici”.