Sicilia: fulmine colpisce uomo nel siracusano, è grave

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri a Marzamemi, borgo marinaro del Siracusano, dove un uomo di 44 anni è stato colpito da un fulmine durante un improvviso temporale.

Secondo quanto ricostruito, il quarantacinquenne, originario di Pachino, si trovava su un pontile per controllare gli ormeggi di alcune barche quando è stato sfiorato da una scarica elettrica. Immediatamente dopo l’impatto si è accasciato a terra, privo di sensi, sotto gli occhi di alcuni testimoni che hanno subito allertato i soccorsi.

A fare la differenza sarebbe stata la presenza, sul posto, di due medici che non hanno esitato a intervenire. Resisi conto che l’uomo era in arresto cardiaco, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Grazie al loro intervento immediato e all’arrivo tempestivo del personale del 118, l’uomo ha ripreso conoscenza dopo minuti di paura.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, l’uomo si trova ora ricoverato in condizioni definite gravi ma stabili. I medici stanno monitorando costantemente la sua situazione clinica.

L’episodio mette in luce ancora una volta i pericoli legati ai temporali estivi, che possono colpire all’improvviso anche in zone affollate di persone. Restare all’aperto, vicino all’acqua o su strutture esposte come pontili, aumenta sensibilmente il rischio di essere colpiti da un fulmine.