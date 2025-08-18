Abruzzo: 15 enne colpito da un fulmine nel teramano

Pomeriggio drammatico ieri nell’entroterra abruzzese. Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava all’aperto in località Coppo di Crognaleto, in provincia di Teramo. L’episodio si è verificato durante un violento temporale che ha investito la zona con fulmini, pioggia e grandinate di forte intensità.

Il giovane era in compagnia del padre, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 dell’Aquila con a bordo anche un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Le operazioni di recupero non sono state semplici a causa delle condizioni meteo proibitive: sulla zona si stava abbattendo una fitta grandinata che ha reso difficoltoso sia l’avvicinamento che l’atterraggio del velivolo.

Il ragazzo è stato prima stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi rimane riservata.

Il fulmine si è abbattuto nei pressi di Monte di Mezzo, non lontano dal Lago di Campotosto, un’area montana spesso battuta da fenomeni temporaleschi intensi, soprattutto nel periodo estivo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica.

Ancora una volta, questo episodio ricorda quanto possa essere pericoloso trovarsi all’aperto durante un temporale. Le autorità rinnovano l’invito alla prudenza: in presenza di fulmini, è fondamentale ripararsi al chiuso ed evitare zone esposte, come spazi aperti, creste montane o aree vicine a specchi d’acqua.