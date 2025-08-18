Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.2 a Montegallo (AP) nella regione Marche, ecco i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata alle ore 19:24:59 del 18 agosto 2025 con epicentro localizzato nei pressi di Montegallo (AP), nella regione Marche. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 25.0 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita lievemente dalla popolazione, in particolar modo nella zona epicentrale. Lievi tremori sono stati percepiti fino al confine con l’Abruzzo e l’Umbria.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.