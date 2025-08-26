Allerta meteo Aeronautica Militare: intense precipitazioni in arrivo al Nord, avviso per 2 regioni

La fine di agosto si preannuncia turbolenta per il Nord Italia. L’Aeronautica Militare ha emesso una previsione di fenomeni intensi valida dal pomeriggio di mercoledì 27 agosto e per l’intera giornata di giovedì 28 agosto 2025, con particolare riferimento alle regioni di Piemonte e Lombardia, dove sono attese condizioni di maltempo di rilievo.

Secondo le proiezioni, una perturbazione atlantica andrà a interessare il Nord-Ovest dando luogo a precipitazioni persistenti e abbondanti, che in diverse aree potranno assumere carattere di temporale intenso. Le piogge, distribuite nell’arco di molte ore, potranno determinare accumuli significativi, anche superiori ai 100-150 millimetri, soprattutto nelle zone pedemontane e alpine.

I temporali non saranno solo caratterizzati dalla quantità di pioggia, ma anche da fenomeni violenti e improvvisi. Sono infatti previsti episodi di frequente attività elettrica, grandinate e raffiche di vento tali da provocare caduta di rami, danneggiamento a coltivazioni e possibili disagi alla viabilità. Le aree urbane potrebbero sperimentare allagamenti rapidi per l’intensità dei rovesci, mentre nei settori montani e collinari non si esclude l’innesco di frane o smottamenti a causa del progressivo indebolimento dei terreni.

Il quadro meteo conferma un finale di mese segnato da contrasti marcati: al Centro-Sud l’estate resiste con caldo ancora ben presente, mentre il Nord deve fare i conti con le prime ondate perturbate tipiche della stagione autunnale imminente.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, soprattutto nelle zone più esposte. È consigliabile evitare spostamenti non necessari durante i momenti di maltempo più intenso e prestare attenzione ai bollettini locali che seguiranno l’evoluzione della perturbazione.