Allerta meteo Aeronautica Militare: intense precipitazioni in arrivo al Nord, avviso per 2 regioni

26 Agosto 2025, ore 19:59
A cura di Francesco Ladisa
La fine di agosto si preannuncia turbolenta per il Nord Italia. L’Aeronautica Militare ha emesso una previsione di fenomeni intensi valida dal pomeriggio di mercoledì 27 agosto e per l’intera giornata di giovedì 28 agosto 2025, con particolare riferimento alle regioni di Piemonte e Lombardia, dove sono attese condizioni di maltempo di rilievo.

Secondo le proiezioni, una perturbazione atlantica andrà a interessare il Nord-Ovest dando luogo a precipitazioni persistenti e abbondanti, che in diverse aree potranno assumere carattere di temporale intenso. Le piogge, distribuite nell’arco di molte ore, potranno determinare accumuli significativi, anche superiori ai 100-150 millimetri, soprattutto nelle zone pedemontane e alpine.

I temporali non saranno solo caratterizzati dalla quantità di pioggia, ma anche da fenomeni violenti e improvvisi. Sono infatti previsti episodi di frequente attività elettrica, grandinate e raffiche di vento tali da provocare caduta di rami, danneggiamento a coltivazioni e possibili disagi alla viabilità. Le aree urbane potrebbero sperimentare allagamenti rapidi per l’intensità dei rovesci, mentre nei settori montani e collinari non si esclude l’innesco di frane o smottamenti a causa del progressivo indebolimento dei terreni.

Il quadro meteo conferma un finale di mese segnato da contrasti marcati: al Centro-Sud l’estate resiste con caldo ancora ben presente, mentre il Nord deve fare i conti con le prime ondate perturbate tipiche della stagione autunnale imminente.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, soprattutto nelle zone più esposte. È consigliabile evitare spostamenti non necessari durante i momenti di maltempo più intenso e prestare attenzione ai bollettini locali che seguiranno l’evoluzione della perturbazione.

