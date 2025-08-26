Meteo: forte ondata di maltempo da domani, almeno 3 giorni di temporali e nubifragi diffusi

L’Italia si prepara a vivere una fase di maltempo di rilievo, determinata dall’approssimarsi di una saccatura collegata all’ex uragano Erin, attualmente collocato in Atlantico nei pressi della Gran Bretagna. L’evoluzione di questa struttura barica produrrà la formazione di una depressione in movimento dalla Francia verso il Nord Italia, con uno spostamento piuttosto lento che rischia di prolungare e accentuare gli effetti della perturbazione.

Il maltempo durerà diversi giorni e sarà caratterizzato da fenomeni prima a carattere pre-frontale, poi legati all’effettivo passaggio del fronte freddo, il quale sarà associato a un calo termico che interesserà tutta la penisola. Le zone più esposte al maltempo saranno quelle del Nord Italia e successivamente del Centro, lato tirrenico, dove sussiste un concreto rischio di temporali violenti e persistenti, capaci di produrre allagamenti improvvisi, criticità idrogeologiche e disagi alla circolazione. Da non sottovalutare anche il rischio di grandinate e forti colpi di vento legati ai fenomeni temporaleschi.

Già nella giornata di domani, Mercoledì 27 Agosto, si assisterà ai primi effetti del peggioramento. Le regioni nord-occidentali saranno le più colpite: Piemonte e ovest Lombardia, in particolare i settori alpini e prealpini, vedranno un progressivo aumento delle precipitazioni, con i primi accumuli abbondanti e possibili allagamenti locali. Con il passare delle ore, il maltempo si estenderà anche al Nord-Est, con piogge e rovesci diffusi su Veneto e Friuli. Al Centro-Sud, invece, la situazione rimarrà più tranquilla: il cielo sarà variabile con qualche addensamento al Centro, mentre al Meridione prevarrà ancora il sole, con temperature in ulteriore aumento per l’afflusso di aria calda subtropicale richiamata dalla saccatura.

La giornata di Giovedì 28 Agosto sarà probabilmente quella più critica: il maltempo entrerà nel vivo con temporali a tratti molto forti, grandinate e nubifragi. Piemonte, Liguria, Lombardia e, in serata, anche Nord-Est e alta Toscana, potranno registrare accumuli di pioggia molto elevati in poche ore, con picchi fino a 100-150 mm o localmente superiori.

Infine, Venerdì 29 agosto la saccatura affonderà ulteriormente verso sud, mantenendo condizioni di forte instabilità al Settentrione e coinvolgendo anche buona parte del Centro Italia. La situazione sarà critica soprattutto tra Toscana, Lazio e Campania, con nuovi temporali intensi e piogge anche a carattere di nubifragio.

Alla luce di un quadro così complesso, sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti previsionali e le allerte della Protezione Civile, data la possibilità di fenomeni violenti e persistenti. Anche il fine settimana si preannuncia ancora instabile su alcune regioni e andrà monitorato con attenzione.