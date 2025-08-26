Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3 nel frusinate, epicentro vicino Cassino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 si è verificata alle ore 06:03:21 del 26 agosto 2025 nel Lazio, con epicentro localizzato nei pressi di Villa Santa Lucia, nel frusinate. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 18.7 km.
In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita lievemente dalla popolazione, in particolar modo nella zona epicentrale. Numerose segnalazioni sono giunte da Cassino, la città più importante nei pressi dell’epicentro.
Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.