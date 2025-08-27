Allerta meteo della Protezione Civile: in arrivo temporali intensi e diffusi con forti raffiche di vento, ecco le regioni colpite

Una perturbazione di origine atlantica, in transito sulla Francia, si avvicina progressivamente all’Italia, portando verso le nostre regioni settentrionali correnti fortemente instabili; ne conseguiranno condizioni di severo maltempo, che andranno progressivamente estendendosi dalle regioni nord-occidentali a quelle nord-orientali e alla Toscana, con diffusi temporali, capaci di determinare precipitazioni particolarmente intense e persistenti, anche sotto forma di nubifragio, accompagnate raffiche di vento che, in concomitanza con le strutture temporalesche più importanti, potranno risultare violente.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla sera di oggi, mercoledì 27 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di tipo organizzato e persistente, sul Piemonte, in estensione a Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e successivamente, dal pomeriggio di domani al Trentino-Alto Adige, Veneto e Toscana centro-settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Lombardia, allerta arancione su gran parte di Lombardia, Liguria e Piemonte. Valutata inoltre allerta gialla su Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e parte di Piemonte, Toscana, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna.