Forte maltempo in Lombardia: disastro a Verretto, gravi danni alle case

È stata una giornata difficile per la Lombardia, duramente colpita dal maltempo che da questa mattina ha investito gran parte della regione. Particolarmente interessato il Pavese, dove si sono abbattuti nubifragi e violente raffiche di vento. I fenomeni hanno causato ingenti danni e momenti di grande paura tra i cittadini, in particolare nella zona di Verretto, dove si sono registrati i disagi maggiori.

Secondo le prime ricostruzioni, la località è stata travolta da venti estremamente forti, con raffiche che potrebbero aver superato i 120-130 km/h. Resta ancora da chiarire la natura del fenomeno: se si sia trattato di una tromba d’aria oppure, più probabilmente, di un downburst, ossia la discesa improvvisa di una colonna d’aria fredda che genera venti lineari intensi al suolo. Quel che è certo è che le conseguenze sono state molto pesanti.

A Verretto, il vento ha scoperchiato numerose abitazioni, mentre un albero secolare è caduto sulla strada che da Lungavilla conduce all’ingresso del paese, bloccando interamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai volontari della Protezione Civile di Casteggio per liberare la zona e mettere in sicurezza le aree colpite. Non sono mancati momenti di grande apprensione: un altro albero è precipitato su un’autovettura parcheggiata, ma fortunatamente all’interno non si trovava nessuno.

Sempre a Verretto, è crollata la cascina della Fondazione Pietro e Savina Fossati, mentre in altri comuni vicini, come Casatisma, Robecco Pavese e Pinarolo Po, si segnalano tetti scoperchiati o sfondati dal vento e dall’acqua. In alcune zone le coperture sono letteralmente volate via, e in vari stabilimenti industriali l’acqua è penetrata in grandi quantità, causando allagamenti e ulteriori danni alle strutture.

Numerose criticità e disagi si registrano anche in altre province, come Milano, Varese, Monza-Brianza, Brescia. Su quest’ultima è transitata nel tardo pomeriggio una violenta supercella temporalesca, con grandine, pioggia torrenziale e forti raffiche di vento. La conta dei danni è ancora in corso, mentre i tecnici e le autorità locali lavorano per ripristinare la sicurezza e valutare l’entità complessiva delle conseguenze di questo nuovo episodio di maltempo intenso.