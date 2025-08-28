Terremoto con forte boato ai Campi Flegrei: scossa avvertita alle 21:54 di oggi 28 agosto

Aggiornamento ore 22:30 – La scossa è stata di magnitudo 3.0 e si è verificata a una profondità di 2 km, con epicentro a ridosso della città di Pozzuoli. Nessun danno a cose o persone
Un nuovo episodio sismico ha interessato l’area dei Campi Flegrei questa sera, 28 agosto, precisamente alle ore 21:54. La scossa è stata accompagnata da un forte boato, percepito distintamente dalla popolazione residente fra Pozzuoli e l’area occidentale di Napoli, in particolare nei quartieri più prossimi alla caldera vulcanica.
Scarica la nostra nuova App per Android! Dati sempre aggiornati su terremoti in Italia, nel Mondo, articoli di approfondimento e notifiche push, tutto in una sola applicazione!
Secondo le prime informazioni, ancora in attesa di conferme ufficiali da parte dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la magnitudo del sisma potrebbe essere superiore a 3.0. L’evento è stato avvertito in maniera molto chiara dalla popolazione: in numerose abitazioni si sono registrati tremori agli infissi e vibrazioni ai piani alti, mentre molte persone hanno riferito di aver sentito prima un rumore profondo, simile a un’esplosione sotterranea, e subito dopo il movimento sismico.
Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma la scossa ha generato apprensione e spinto centinaia di cittadini a riversarsi in strada. Numerosi commenti e segnalazioni sono apparsi sui social network pochi minuti dopo l’evento, a testimonianza della diffusione con cui il terremoto è stato percepito.
La popolazione è invitata a seguire le fonti ufficiali e ad aggiornarsi tramite i canali della Protezione Civile e dell’INGV. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.