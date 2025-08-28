Terremoto con forte boato ai Campi Flegrei: scossa avvertita alle 21:54 di oggi 28 agosto

Aggiornamento ore 22:30 – La scossa è stata di magnitudo 3.0 e si è verificata a una profondità di 2 km, con epicentro a ridosso della città di Pozzuoli. Nessun danno a cose o persone

Un nuovo episodio sismico ha interessato l’area dei Campi Flegrei questa sera, 28 agosto, precisamente alle ore 21:54. La scossa è stata accompagnata da un forte boato, percepito distintamente dalla popolazione residente fra Pozzuoli e l’area occidentale di Napoli, in particolare nei quartieri più prossimi alla caldera vulcanica.

Secondo le prime informazioni, ancora in attesa di conferme ufficiali da parte dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la magnitudo del sisma potrebbe essere superiore a 3.0. L’evento è stato avvertito in maniera molto chiara dalla popolazione: in numerose abitazioni si sono registrati tremori agli infissi e vibrazioni ai piani alti, mentre molte persone hanno riferito di aver sentito prima un rumore profondo, simile a un’esplosione sotterranea, e subito dopo il movimento sismico.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma la scossa ha generato apprensione e spinto centinaia di cittadini a riversarsi in strada. Numerosi commenti e segnalazioni sono apparsi sui social network pochi minuti dopo l’evento, a testimonianza della diffusione con cui il terremoto è stato percepito.

La popolazione è invitata a seguire le fonti ufficiali e ad aggiornarsi tramite i canali della Protezione Civile e dell’INGV. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.