Vasto sistema temporalesco previsto in serata: diverse regioni coinvolte, attenzione a downburst e piogge torrenziali

La serata e la notte odierna potrebbero essere caratterizzate da una delle fasi più intense di questa ondata di maltempo in corso. I modelli meteorologici, e in particolare il francese AROME, confermano la probabile formazione di un vasto sistema temporalesco organizzato (MCS, Mesoscale Convective System) sul Mar Ligure. Questo tipo di struttura è in grado di svilupparsi e rinforzarsi proprio in mare, grazie all’energia termica e all’umidità disponibili, per poi muoversi verso le aree costiere e interne del Centro-Nord Italia.

Il peggioramento dovrebbe iniziare in serata, con i primi fenomeni intensi in arrivo sulla Liguria centro-orientale e sull’Alta Toscana, per estendersi rapidamente all’Emilia occidentale. Con il passare delle ore, la perturbazione tenderà a trasferirsi gradualmente verso est e nord-est, andando a coinvolgere anche la Toscana centrale e soprattutto la Romagna, dove tra la tarda serata e la prima parte della notte non sono esclusi episodi di forte maltempo.

Il principale fattore di rischio, secondo le elaborazioni dei modelli, riguarda le raffiche di vento da downburst: si tratta di violente correnti discendenti prodotte dai temporali più intensi, capaci di raggiungere velocità localmente superiori ai 100 km/h. Un fenomeno che può provocare gravi danni, abbattendo alberi, danneggiando tetti, coperture e strutture leggere, con effetti molto simili a quelli di una tromba d’aria ma con venti lineari.

Ai margini del sistema temporalesco, inoltre, non si esclude la formazione di supercelle isolate, particolarmente insidiose per la loro capacità di generare precipitazioni torrenziali, grandinate e forti raffiche di vento concentrate in aree ristrette. La presenza di forti contrasti termici e dinamici in quota aumenta infatti il rischio di fenomeni severi localizzati.

In sintesi, le prossime ore si preannunciano molto turbolente: tra la Liguria di Levante, l’Alta Toscana, l’Emilia occidentale e successivamente la Romagna e la Toscana centrale sarà bene prestare la massima attenzione, anche perché i fenomeni potrebbero concentrarsi in nottata, col buio, rendendo più difficile percepirne l’arrivo. La raccomandazione è di mettere al sicuro oggetti e strutture che possano essere danneggiati dal vento, evitando spostamenti non necessari nelle ore di maggiore instabilità.