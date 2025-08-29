Maltempo in Lombardia, devastazione a Verretto: downburst distrugge case e un impianto fotovoltaico [VIDEO]

l maltempo nella giornata di ieri ha colpito con particolare violenza la Lombardia, e in modo drammatico il comune di Verretto, nel Pavese, dove nel primo pomeriggio si è abbattuto un violento downburst. Si tratta di un fenomeno caratterizzato da raffiche lineari di vento che scendono con enorme forza dall’alto verso il suolo, provocando danni simili a quelli di una tromba d’aria ma con dinamica differente.

Le raffiche, probabilmente superiori ai 120 km/h, hanno provocato una vera e propria scia di distruzione: tetti scoperchiati, pali della luce abbattuti, alberi crollati e un lungo blackout che ha lasciato il paese completamente al buio.

Tra i danni più significativi si registra la devastazione nella zona di un grosso impianto fotovoltaico, con centinaia di pannelli solari divelti o irrimediabilmente danneggiati. Un colpo durissimo dal punto di vista economico, che si somma agli ingenti danni materiali già segnalati nelle abitazioni e nelle strutture produttive della zona.

Le immagini diffuse dai media mostrano la potenza distruttiva del vento e l’entità dei danni che hanno messo a dura prova la comunità locale.