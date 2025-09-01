Maltempo: sistema temporalesco autorigenerante martoria il savonese, esonda il Rio Ciaso a Quiliano

Il maltempo ha iniziato a colpire con forza il Nord-Ovest italiano, e in particolare la Liguria. Dalla tarda mattinata di oggi un sistema temporalesco autorigenerante sta insistendo con notevole persistenza sulla provincia di Savona, scaricando enormi quantità di pioggia in poche ore.

Secondo i primi dati pluviometrici, gli accumuli hanno già superato i 100 mm in brevissimo tempo, determinando inevitabili allagamenti diffusi e criticità idrogeologiche, in particolare nell’entroterra savonese. La situazione è particolarmente grave a Quiliano, dove è stata registrata l’esondazione del Rio Ciaso, piccolo corso d’acqua che ha reagito con estrema rapidità alla mole di pioggia caduta.

Numerose le segnalazioni di strade invase dall’acqua, garage e cantine allagati, viabilità in forte difficoltà. I corsi d’acqua secondari stanno rispondendo in maniera repentina agli apporti pluviometrici, con un incremento dei livelli idrici che desta preoccupazione.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a evitare zone a rischio esondazione e sottopassi.

Ecco alcune delle immagini diffuse sui social, che mostrano l’impatto della pioggia torrenziale sul territorio savonese.