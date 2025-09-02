Afghanistan: il bilancio del terremoto sale a oltre 1.400 morti, migliaia i feriti

Il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 6 che ha colpito l’Afghanistan orientale lo scorso 1° settembre continua a crescere di ora in ora, assumendo contorni sempre più drammatici. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal portavoce del governo talebano, Zabihullah Mujahid, le vittime accertate hanno ormai superato quota 1.400, con un numero impressionante di feriti che ha raggiunto 3.124 persone.

La tragedia ha colpito in modo particolare la provincia di Kunar, una delle aree più fragili del Paese, dove si concentra quasi l’intero bilancio delle vittime. Le autorità locali parlano di villaggi rasi al suolo, abitazioni di fango e pietra crollate in pochi istanti e comunità completamente travolte dal sisma.

I soccorsi risultano estremamente difficili a causa della morfologia montuosa della regione e della carenza di infrastrutture. Molti villaggi sono raggiungibili soltanto attraverso strade sterrate danneggiate o interrotte dalle frane, rendendo complicato l’arrivo di aiuti immediati. Le squadre di emergenza, supportate anche da volontari locali, stanno lavorando senza sosta per estrarre superstiti dalle macerie, ma il numero elevato di dispersi lascia temere che il bilancio possa salire ulteriormente.