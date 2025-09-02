Liguria: alluvione lampo nella notte in Val Fontanabuona, esonda il torrente Lavagna

La Liguria è stata nuovamente colpita da piogge torrenziali e violenti temporali che, nella notte, hanno provocato una vera e propria alluvione nell’entroterra genovese. La zona colpita è la Val Fontanabuona, a est di Genova, dove si sono registrate numerose criticità.

Il torrente Lavagna è esondato fra Calvari e San Colombano Certenoli, costringendo all’evacuazione diverse famiglie nella località di Prato Officioso. Situazione critica nel Comune di Lorsica che è attualmente isolato a causa di tre frane che hanno interrotto le vie di collegamento, così come Favale di Malvaro, anch’esso tagliato fuori da smottamenti e cadute di detriti. Decine di interventi dei vigili del fuoco sono in corso per soccorrere le persone rimaste in difficoltà e per liberare strade invase da fango e acqua.

Le precipitazioni più intense hanno colpito non solo la Val Fontanabuona ma anche la Val d’Aveto, generando un quadro di forte rischio idrogeologico. Nella notte si sono registrati allagamenti diffusi e criticità legate all’improvviso innalzamento dei corsi d’acqua minori.

Il maltempo aveva già dato segnali preoccupanti nel pomeriggio di ieri, quando violenti nubifragi avevano martoriato il Savonese, con accumuli pluviometrici eccezionali in poche ore. Successivamente, la perturbazione ha raggiunto il ponente della città metropolitana di Genova e lo stesso centro cittadino, causando allagamenti di strade e scantinati, disagi alla circolazione e decine di richieste di soccorso. Nella notte, è finito nel mirino del maltempo il levante genovese.

Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza, sottolineando che i terreni già saturi per le piogge delle ultime settimane stanno aumentando la possibilità di nuove frane ed esondazioni. Nelle prossime ore si attendono ulteriori verifiche sui danni e aggiornamenti sulla percorribilità delle strade provinciali e comunali.