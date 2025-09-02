Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.6 a Malles Venosta (BZ) in Trentino-Alto Adige, dati in tempo reale

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle ore 09:49:51 del 2 settembre 2025 con epicentro localizzato nei pressi di Malles Venosta (BZ), nella regione Trentino-Alto Adige. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 5.0 km.
In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma senza causare alcun danno. Tremori sono stati percepiti in Alto Adige ma anche nella Lombardia nord-orientale, data la vicinanza dell’epicentro al confine lombardo.
Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.