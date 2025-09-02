Violento temporale nella notte in Veneto: devastazione fra Veronese e Vicentino

Fra la tarda serata di ieri e la nottata appena trascorsa, un intenso sistema temporalesco ha attraversato il Nord-Est italiano, colpendo con particolare violenza il Veneto. Le aree più duramente interessate risultano quelle al confine tra il Veronese e il Vicentino, dove si è sviluppato un temporale estremo accompagnato da downburst con raffiche di vento che hanno raggiunto i 100/120 km/h.

L’epicentro del fenomeno estremo si è localizzato fra San Bonifacio (VR) e Lonigo (VI), dove si registrano i danni più ingenti. Alberi secolari sono crollati interrompendo strade e isolando diverse abitazioni, mentre tegole, coppi e detriti sono stati scagliati sulle carreggiate. Numerose case hanno riportato danni ai tetti, ai vetri e alle aree esterne, con giardini distrutti e arredi divelti. Non sono mancati problemi anche per alcune strutture industriali della zona, oltre a cartelloni pubblicitari e insegne abbattute dalla furia del vento.

La situazione è particolarmente critica a San Bonifacio, dove interi tratti di viabilità risultano interrotti e il paese è praticamente paralizzato in molti punti. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono operative senza sosta per rimuovere gli ostacoli, mettere in sicurezza gli edifici danneggiati e ripristinare la circolazione.

Il violento evento conferma ancora una volta come le perturbazioni estive e di inizio autunno possano dare origine a fenomeni estremi di natura distruttiva, resi ancora più incisivi dall’elevata energia presente nei bassi strati e dalle temperature anomale dei mari che forniscono carburante ai temporali.

Nelle prossime ore sarà necessario un attento monitoraggio dei danni, mentre si prevede che le condizioni meteo possano rimanere instabili, con nuovi rovesci e temporali sparsi che potrebbero ulteriormente complicare la situazione.