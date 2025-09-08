Meteo: intensa perturbazione atlantica alle porte, primo avviso dell’Aeronautica Militare

Una nuova perturbazione atlantica è ormai alle porte e nelle prossime ore porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Da domani, Martedì 9 Settembre, è atteso l’arrivo di piogge e temporali, con le prime aree coinvolte che saranno il Nord-Ovest e parte del versante tirrenico.

L’Aeronautica Militare ha già diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Nel bollettino ufficiale si legge: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC dell’8 settembre 2025. Si prevedono, dalle prime ore di domani, martedì 9 settembre 2025, e fino al termine della giornata, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria orientale e Toscana. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.”

L’ondata di maltempo non si fermerà qui. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Mercoledì 10 Settembre la perturbazione si estenderà ulteriormente, andando a coinvolgere gran parte del Centro-Nord e le regioni tirreniche fino alla Campania. Anche in questa fase si prevede il rischio di piogge intense, temporali diffusi e nuovi episodi di maltempo severo.

Si tratterà quindi di una fase perturbata piuttosto significativa, che potrebbe durare per almeno un paio di giorni, interrompendo la parentesi stabile garantita dall’alta pressione nei giorni scorsi. È consigliabile seguire con attenzione gli aggiornamenti delle previsioni e i bollettini ufficiali della Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare, poiché l’evoluzione del fronte perturbato potrebbe comportare ulteriori avvisi e allerte meteo nelle prossime ore.