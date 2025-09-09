Temporali intensi e nubifragi: allerta meteo per gran parte d’Italia mercoledì 10 Settembre

Una perturbazione di origine atlantica sta già interessando in queste ore il Centro-Nord Italia, con i primi forti temporali che hanno colpito in particolare la Liguria e la Toscana. Nelle prossime ore l’ondata di maltempo tenderà ad intensificarsi ed estendersi ulteriormente, coinvolgendo progressivamente gran parte della Penisola.

La giornata di domani, mercoledì 10 settembre, sarà caratterizzata da un marcato peggioramento con fenomeni diffusi e localmente violenti. I settori più esposti saranno soprattutto il Nord-Est e le regioni tirreniche, dove sono attesi temporali intensi e nubifragi persistenti. Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e locali criticità idrogeologiche: i cosiddetti “flash flood”, ovvero alluvioni lampo, potrebbero verificarsi in aree ristrette ma con conseguenze anche importanti.

La Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta meteo che riguarda diverse regioni del Paese, invitando la popolazione a prestare attenzione e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

Maltempo: allerta arancione in cinque regioni

In arrivo temporali su gran parte del Paese. Avviso meteo del 9 settembre