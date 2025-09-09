Temporali intensi e nubifragi: allerta meteo per gran parte d’Italia mercoledì 10 Settembre

Una perturbazione di origine atlantica sta già interessando in queste ore il Centro-Nord Italia, con i primi forti temporali che hanno colpito in particolare la Liguria e la Toscana. Nelle prossime ore l’ondata di maltempo tenderà ad intensificarsi ed estendersi ulteriormente, coinvolgendo progressivamente gran parte della Penisola.
La giornata di domani, mercoledì 10 settembre, sarà caratterizzata da un marcato peggioramento con fenomeni diffusi e localmente violenti. I settori più esposti saranno soprattutto il Nord-Est e le regioni tirreniche, dove sono attesi temporali intensi e nubifragi persistenti. Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e locali criticità idrogeologiche: i cosiddetti “flash flood”, ovvero alluvioni lampo, potrebbero verificarsi in aree ristrette ma con conseguenze anche importanti.
La Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta meteo che riguarda diverse regioni del Paese, invitando la popolazione a prestare attenzione e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali.
Ecco di seguito il comunicato ufficiale:
Maltempo: allerta arancione in cinque regioni
In arrivo temporali su gran parte del Paese. Avviso meteo del 9 settembre
Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, portando dalla sera di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione, domani verso il centro-sud, con fenomeni localmente di forte intensità.
L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre, allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio, allerta gialla su gran parte dell’Italia.