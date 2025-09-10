Maltempo Veneto: nubifragio nella notte su Bibione, allagamenti e danni

Nella notte l’attesa perturbazione atlantica ha investito il Nord-Est e parte delle regioni centrali, portando piogge diffuse e temporali di forte intensità.

In particolare, un nubifragio a carattere temporalesco si è abbattuto sul Veneto orientale e sul litorale friulano. La zona di Bibione risulta tra le più colpite, con ingenti allagamenti e disagi diffusi. In poche ore sono caduti circa 200 millimetri di pioggia, un quantitativo eccezionale che ha mandato in crisi la rete fognaria, incapace di smaltire la massa d’acqua in così breve tempo.

Numerose strade risultano tuttora allagate e impraticabili, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità. I Vigili del Fuoco sono stati allertati e stanno intervenendo senza sosta per prosciugare cantine e garage invasi dall’acqua. Non sono mancati i danni alle attività commerciali e alle strutture ricettive della zona: molti locali hanno visto l’acqua penetrare all’interno, causando seri problemi e perdite economiche.

La violenza del temporale ha messo in difficoltà non solo i residenti ma anche i turisti ancora presenti in questa località balneare, che hanno dovuto fare i conti con allagamenti improvvisi e strade impraticabili. La situazione resta delicata e le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo che, secondo le previsioni, non sarà immediato.