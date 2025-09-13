Home > Meteo News > Maltempo al Nord: prime piogge e temporali, spettacolare tromba marina davanti a Varazze

Maltempo al Nord: prime piogge e temporali, spettacolare tromba marina davanti a Varazze

13 Settembre 2025, ore 16:20
A cura di Francesco Ladisa
varazze
Foto dal Gruppo Facebook "Sei di Varazze se..."

Il peggioramento annunciato sta entrando nel vivo sul Nord Italia, dove in queste ore si registrano le prime piogge diffuse e locali temporali. In particolare, le regioni di Nord-Ovest sono al momento le più interessate dal maltempo, con i fenomeni più rilevanti che riguardano la Liguria.

Un temporale è in atto tra il Savonese e il Genovese, accompagnato da rovesci localmente intensi, fulmini e raffiche di vento. Ma l’evento più spettacolare è stato sicuramente l’avvistamento di una tromba marina, anche di notevoli dimensioni, davanti alla costa di Varazze, in provincia di Savona. Il fenomeno vorticoso, ben visibile anche a occhio nudo, è stato fotografato e filmato da numerosi abitanti e condiviso rapidamente sui social.

Secondo le prime segnalazioni, la tromba marina si è avvicinata pericolosamente al litorale e, in alcuni filmati, sembra che il vortice abbia lambito la costa, senza tuttavia provocare danni evidenti. Resta comunque alta l’attenzione, poiché in condizioni simili non è raro che i fenomeni possano intensificarsi rapidamente.

Il maltempo proseguirà nelle prossime ore, con ulteriori rovesci e temporali sparsi che potrebbero interessare gran parte del Nord. Saranno possibili anche nuove formazioni temporalesche di forte intensità, con rischio di grandinate e colpi di vento.

