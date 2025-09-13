Maltempo al Nord: prime piogge e temporali, spettacolare tromba marina davanti a Varazze

Il peggioramento annunciato sta entrando nel vivo sul Nord Italia, dove in queste ore si registrano le prime piogge diffuse e locali temporali. In particolare, le regioni di Nord-Ovest sono al momento le più interessate dal maltempo, con i fenomeni più rilevanti che riguardano la Liguria.

Un temporale è in atto tra il Savonese e il Genovese, accompagnato da rovesci localmente intensi, fulmini e raffiche di vento. Ma l’evento più spettacolare è stato sicuramente l’avvistamento di una tromba marina, anche di notevoli dimensioni, davanti alla costa di Varazze, in provincia di Savona. Il fenomeno vorticoso, ben visibile anche a occhio nudo, è stato fotografato e filmato da numerosi abitanti e condiviso rapidamente sui social.

Secondo le prime segnalazioni, la tromba marina si è avvicinata pericolosamente al litorale e, in alcuni filmati, sembra che il vortice abbia lambito la costa, senza tuttavia provocare danni evidenti. Resta comunque alta l’attenzione, poiché in condizioni simili non è raro che i fenomeni possano intensificarsi rapidamente.

Il maltempo proseguirà nelle prossime ore, con ulteriori rovesci e temporali sparsi che potrebbero interessare gran parte del Nord. Saranno possibili anche nuove formazioni temporalesche di forte intensità, con rischio di grandinate e colpi di vento.