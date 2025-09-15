Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo centrale, avvertita fino in Sicilia

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 11:55 italiane, una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 (dati EMSC) è stata registrata nel Mar Mediterraneo centrale, con epicentro a circa 200 chilometri a sud di Malta. Secondo le prime rilevazioni fornite dal Centro Sismico Euro-Mediterraneo (EMSC), l’evento tellurico si è sviluppato a una profondità di circa 10 km, parametro che lo classifica come un sisma superficiale e quindi potenzialmente in grado di essere percepito in un’area piuttosto ampia.

Le prime segnalazioni confermano che la scossa è stata avvertita distintamente a Malta e in buona parte della Sicilia, soprattutto nella zona sud-orientale dell’Isola. Molti cittadini hanno riferito di aver percepito un movimento netto e improvviso, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Va sottolineato che i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una stima preliminare. Gli esperti ricordano infatti che, nelle prime fasi successive a un terremoto, i parametri possono subire lievi aggiustamenti a seguito di ulteriori analisi dei sismografi e delle reti di monitoraggio.