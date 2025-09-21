Forte maltempo in arrivo: avviso dell’Aeronautica per domani Lunedì 22 Settembre

Un deciso peggioramento del tempo è ormai imminente e interesserà gran parte delle regioni del Centro-Nord fra il pomeriggio odierno e la giornata di domani, lunedì 22 settembre 2025. Dopo una fase ampiamente stabile, la situazione barica sta per cambiare radicalmente a causa dell’avvicinamento di una saccatura nord-atlantica che porterà aria più fresca e instabile, favorendo la formazione di piogge diffuse e temporali anche di forte intensità.

Secondo l’avviso di fenomeni intensi emesso dall’Aeronautica Militare, il maltempo comincerà già dal pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, con precipitazioni a tratti abbondanti e a carattere temporalesco su Valle d’Aosta e Piemonte centro-settentrionale. La fase più critica si attende però da domani, lunedì 22, quando l’instabilità si estenderà rapidamente a Lombardia, Liguria e Toscana, raggiungendo nel corso del pomeriggio anche il Veneto.

Particolare attenzione viene posta sul Piemonte settentrionale, dove i quantitativi di pioggia previsti a partire dalle prime ore di lunedì potrebbero assumere carattere di eccezionalità, con rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche. I temporali saranno accompagnati da fenomeni intensi come frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, capaci di creare disagi e situazioni di pericolo.

Il maltempo segnerà dunque una decisa svolta rispetto al clima stabile dei giorni scorsi e inaugurerà una fase tipicamente autunnale, con precipitazioni diffuse e un generale calo termico.