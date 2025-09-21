Maltempo alle porte: primi temporali intensi al Nord, ecco l’avviso dell’Aeronautica

Dopo giorni caratterizzati da tempo stabile e temperature molto miti, lo scenario meteorologico sull’Italia è pronto a cambiare radicalmente. A partire dalla seconda parte di oggi, domenica 21 settembre 2025, una saccatura nord-atlantica si avvicinerà al nostro Paese portando un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche, in particolare sulle regioni nord-occidentali.

Secondo quanto riportato dall’Aeronautica Militare, che ha diffuso un avviso ufficiale di fenomeni intensi, i primi segnali dell’instabilità si manifesteranno nel corso del pomeriggio odierno e si protrarranno per tutta la giornata di domani, lunedì 22 settembre.

Le zone più esposte saranno la Valle d’Aosta e il Piemonte centro-settentrionale, dove sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti, spesso a carattere temporalesco. I fenomeni saranno quindi accompagnati da frequente attività elettrica, possibili grandinate, raffiche di vento di forte intensità.

Il peggioramento innescato dalla discesa della saccatura atlantica non rimarrà circoscritto soltanto alle aree alpine e prealpine, ma tenderà gradualmente a coinvolgere anche le altre regioni del Nord, specie nella giornata di lunedì, quando i fenomeni si faranno più diffusi.

Si apre quindi una fase di instabilità autunnale marcata, che segnerà la fine della lunga parentesi anticiclonica e potrebbe avere ulteriori ripercussioni nei giorni successivi. L’evoluzione andrà seguita con attenzione, poiché l’energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera potrà alimentare temporali e piogge localmente molto intensi.