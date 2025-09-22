Trombe marine in Versilia: danni a diversi stabilimenti balneari [VIDEO]

Dopo aver messo in ginocchio il Nord Italia, con piogge torrenziali e disagi diffusi in Liguria, Piemonte e Lombardia, la perturbazione atlantica ha esteso il proprio raggio d’azione anche alla Toscana. Dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 22 settembre, l’instabilità si è fatta sentire con particolare intensità lungo la costa, in Versilia, dove si sono verificati forti temporali accompagnati da molti fulmini e raffiche di vento molto violente.

Nel tratto compreso tra Viareggio e Forte dei Marmi si è assistito alla formazione di diverse trombe marine: almeno una ha raggiunto la terraferma provocando danni agli stabilimenti balneari. Ombrelloni e lettini sono stati scaraventati in aria, mentre alcune strutture hanno riportato lesioni. Attimi di paura per chi si trovava ancora in spiaggia: molte persone hanno abbandonato in fretta l’arenile per rifugiarsi al chiuso e mettersi al riparo.

Il fronte temporalesco, dopo aver interessato la fascia costiera, si è successivamente spostato verso l’interno, investendo la piana fiorentina. Su Firenze si sono abbattuti acquazzoni improvvisi e intensi, con allagamenti localizzati e traffico in difficoltà.

Il peggioramento rientra nella più ampia fase di maltempo che da ieri sera ha iniziato a colpire il Centro-Nord del Paese, frutto dell’avvicinamento di una saccatura atlantica.

Ecco un filmato che mostra l’impatto di una tromba marina nella località di Marina di Pietrasanta (Lucca)