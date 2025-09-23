Nuovo avviso dell’Aeronautica Militare: piogge e temporali intensi su 8 regioni

La fase di maltempo che da giorni interessa l’Italia non accenna a placarsi e nelle prossime ore si estenderà ulteriormente anche alle regioni meridionali. La causa è la persistenza di un vortice depressionario sull’Europa occidentale, che alimenta correnti instabili e quindi precipitazioni diffuse e temporali anche sul nostro paese.

Il comunicato dell’Aeronautica Militare: fenomeni intensi su diverse regioni

L’Aeronautica Militare, attraverso l’ultimo avviso, segnala che fino alla mattinata di mercoledì 24 settembre insisteranno piogge intense su Umbria e Lazio. I fenomeni colpiranno anche la Campania, la Lombardia, il Veneto, il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, dove le condizioni perturbate potranno protrarsi fino alla serata di domani.

Dal primo mattino di mercoledì anche la Sicilia sarà interessata da precipitazioni intense e abbondanti, prevalentemente temporalesche.

I temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, elementi che aumentano il rischio di criticità idrogeologiche e di disagi alla circolazione.

Il quadro generale conferma dunque una situazione instabile e potenzialmente insidiosa, con il maltempo che dal Centro si muoverà progressivamente verso le regioni meridionali, ma insisterà anche su diverse zone del Nord. Le autorità raccomandano di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di adottare comportamenti prudenti nelle aree maggiormente esposte.