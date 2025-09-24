Temporali violenti sul Nord Italia: grandine grossa nel Rodigino, vari danni

Una nuova ondata di temporali intensi, alimentati da aria fresca e instabile in transito sul Nord Italia, sta colpendo in queste ore del pomeriggio ampie aree della Pianura Padana. Le regioni più coinvolte risultano essere Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, dove si segnalano fenomeni localmente violenti.

Proprio al confine tra queste tre regioni si è sviluppato un temporale di notevole intensità, con caratteristiche quasi certamente supercellulari, capace di generare grandinate di medie e grandi dimensioni.

La situazione più critica si è verificata nel Rodigino, in particolare tra i comuni di Calto, Trecenta e le località limitrofe, dove sono caduti chicchi di grandine dal diametro stimato di 5-6 centimetri, un dato significativo soprattutto per il periodo di fine Settembre.

Purtroppo non sono mancati i danni: colpite le colture agricole e la vegetazione, ma anche abitazioni ed automobili lasciate all’aperto, con segnalazioni di vetri rotti e carrozzerie ammaccate.

Al momento risultano ancora attive diverse celle temporalesche, accompagnate da forti rovesci di pioggia, raffiche di vento e ulteriori episodi di grandine, in particolare tra il Mantovano e il Veneto occidentale.

La situazione resta dunque in evoluzione e si invita alla massima prudenza negli spostamenti.