Forte terremoto nelle Filippine, epicentro vicino l’isola di Leyte

Un forte terremoto di magnitudo 6.9/7.0 (prime stime) ha colpito nel pomeriggio del 30 settembre 2025 le Filippine. Secondo le prime stime dei centri sismici, la scossa è stata registrata alle 15:59 ora italiana (21:59 ora locale) con ipocentro a una decina di chilometri di profondità.

L’epicentro è stato localizzato in mare a circa 20 km a nord-est della città di Bogo, nella provincia di Cebu, e a 50 km a ovest di Ormoc, sull’isola di Leyte

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in un’area molto vasta, suscitando timore e spingendo numerosi cittadini a riversarsi in strada.

Al momento si segnalano alcuni danni sull’isola di Cebu, come il crollo di una chiesa nella località di Daanbantayan e alcune crepe e lesioni a edifici. Per il momento non risultano feriti.

Le autorità locali e le squadre di emergenza sono state immediatamente allertate e stanno procedendo alle prime verifiche sul terreno. Nelle prossime ore, ulteriori aggiornamenti forniranno un quadro più chiaro della situazione e degli eventuali danni riportati nelle città vicine all’epicentro.