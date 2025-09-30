Perturbazione in arrivo: domani temporali al centro-sud, l’avviso dell’Aeronautica per fenomeni intensi

Una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia nelle prossime ore, portando i primi temporali soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, i fenomeni più intensi interesseranno due aree in particolare: Sicilia e Puglia.

L’avviso emesso dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica recita:

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 30 settembre 2025. Per la giornata di domani, mercoledì 1° ottobre 2025, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco: dalla mattina e per tutto il pomeriggio sulla Sicilia; dal pomeriggio e fino a tutta la mattina di giovedì 2 ottobre 2025 sulla Puglia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La fase instabile sarà alimentata dall’ingresso di correnti fresche che, incontrando i mari ancora piuttosto caldi, favoriranno lo sviluppo di temporali di forte intensità.

Fenomeni temporaleschi, a tratti intensi, sono attesi anche su altre regioni come Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata.