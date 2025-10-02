Doppia tromba marina davanti al litorale di Barletta: le spettacolari immagini social

Nel tardo pomeriggio di oggi il mare di Barletta, a nord di Bari, ha regalato uno spettacolo suggestivo: due vistose trombe marine si sono formate davanti al litorale, ben visibili anche dalla città. Il fenomeno, durato alcuni minuti, è stato ripreso da numerosi cittadini e le immagini hanno subito fatto il giro dei social. Non si registrano danni, ma solo grande stupore per la bellezza e l’imponenza dell’evento.

Le due colonne d’acqua si sono sviluppate in un contesto di marcata instabilità atmosferica che sta colpendo la Puglia. L’ingresso di aria fredda dai quadranti settentrionali, accompagnata da venti intensi di maestrale, sta determinando un peggioramento del tempo, con rovesci sparsi e un clima che assume sempre più tratti quasi invernali.

La superficie marina ancora relativamente mite ha favorito la nascita dei vortici, fenomeno tipico del Mediterraneo in autunno ma sempre spettacolare da osservare, specialmente in versione multipla come accaduto oggi davanti alla costa barlettana.

Gli esperti prevedono che l’instabilità proseguirà anche nelle prossime ore sulle regioni adriatiche e meridionali, con altri rovesci e possibili temporali in un contesto climatico nettamente più freddo e ventoso rispetto ai giorni scorsi.