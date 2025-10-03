Home > Terremoti e vulcani > Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.3 a Montalto Pavese (PV) nella regione Lombardia, dati in tempo reale

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.3 in Lombardia, nel pavese: tremori avvertiti in varie province

3 Ottobre 2025, ore 22:03
A cura di Rossella Lopez
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata alle ore 20:57:00 del 3 ottobre 2025 con epicentro localizzato nei pressi di Montalto Pavese (PV) nella regione Lombardia. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 33.1 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita dalla popolazione in una zona abbastanza ampia, specialmente fra pavese, basso milanese, ma anche nel piacentino (Emilia occidentale) e nel Piemonte orientale, in particolare nella provincia di Alessandria.

Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.

