Scossa di TERREMOTO Magnitudo 4.4 sulla Costa Marchigiana, paura fra Marche e Romagna

Una scossa di terremoto di moderata intensità, magnitudo 4.4, si è verificata alle ore 12:13:58 del 6 ottobre 2025 con epicentro localizzato nel Mar Adriatico a largo della Costa Marchigiana Pesarese. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 8.1 km.
In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita nettamente dalla popolazione, in modo particolare sulla costa marchigiana, fra Ancona, Pesaro, ma anche in Romagna.
Numerose le segnalazioni da città quali Ancona, Senigallia, Pesaro, Rimini. Ma tremori sono stati percepiti anche nelle zone interne, fino in Umbria.
Per fortuna solo tanto spavento ma non si segnalano danni di alcun tipo a cose o persone.
Nota bene: i valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima in base ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.