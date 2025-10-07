Terremoto sul Gargano: scossa nettamente avvertita in provincia di Foggia e nel vicino Molise

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025, tra la Puglia settentrionale e il Molise.

Secondo i primi dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato alle ore 14:29 italiane con ipocentro a circa 7 km di profondità.

L’epicentro è stato localizzato in mare, a ridosso della costa settentrionale del Gargano, davanti al lago di Lesina, nella provincia di Foggia. La scossa è stata avvertita distintamente in diversi comuni dell’Alto Tavoliere, in particolare tra Lesina, San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale e Apricena, oltre che in varie località del vicino Molise, specie nell’area di Termoli.

Molte persone riferiscono di aver percepito un movimento secco e breve, accompagnato da un leggero tremolio delle abitazioni, specialmente ai piani alti. Non risultano danni di alcun tipo.