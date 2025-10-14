Avviso dell’Aeronautica: 4 regioni colpite da FORTE MALTEMPO domani e Giovedì

Una intensa ondata di maltempo è pronta a colpire il Centro-Sud Italia nelle prossime ore. A partire da mercoledì 15 ottobre, infatti, un ciclone depressionario si approfondirà rapidamente sull’area tirrenica, dando vita a forte instabilità atmosferica che porterà piogge diffuse, temporali anche forti e venti sostenuti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i fenomeni saranno più intensi e persistenti sulle Isole Maggiori e sui settori ionici della penisola, dove potranno verificarsi anche nubifragi e locali criticità idrogeologiche. Le regioni più esposte saranno Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata, ma il peggioramento colpirà anche il resto del Meridione e potrà estendersi gradualmente anche a parte del Centro Italia entro giovedì (approfondisci qui).

L’avviso dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi che conferma la portata dell’evento in arrivo:

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 14 ottobre 2025

Si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale:

Dalla mattina di mercoledì 15 ottobre e fino alla mattina di giovedì 16 ottobre sulla Sardegna ;

sulla ; Dal pomeriggio di mercoledì 15 ottobre e fino alla sera di giovedì 16 ottobre su Sicilia e Calabria ionica ;

su e ; Dal pomeriggio di mercoledì 15 ottobre e per tutta la giornata di giovedì 16 ottobre sulla Basilicata, con particolare riferimento al settore ionico.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

C.N.M.C.A.