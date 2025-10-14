Meteo: intensa ondata di maltempo verso il Centro-Sud, rischio nubifragi su diverse regioni

Nei prossimi giorni prenderà vita una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo centro-meridionale, che si strutturerà attorno a un vortice ciclonico in graduale movimento verso il Sud Italia. La depressione trarrà energia dal contrasto tra l’aria più fresca in arrivo dal Nord Europa e le acque ancora calde del Mare Nostrum, innescando così una fase di maltempo intenso e diffuso, con rovesci e sistemi temporaleschi anche di forte intensità.

Il peggioramento si farà sentire da mercoledì 15 ottobre, quando le prime piogge organizzate e locali temporali interesseranno la Sardegna, estendendosi rapidamente verso la Sicilia e le regioni meridionali peninsulari, in particolare la Puglia e i settori ionici di Calabria e Basilicata. Sul resto del Paese, e in particolare al Centro-Nord, resisterà ancora l’influenza dell’alta pressione, garantendo tempo stabile e soleggiato.

Giovedì 16 ottobre il vortice ciclonico si sposterà dal Mar Tirreno verso la terraferma, e con esso il maltempo tenderà a risalire verso il Centro. Le piogge e i rovesci, inizialmente confinati ancora al Sud, raggiungeranno nel corso del pomeriggio-sera anche il medio Adriatico, con fenomeni attesi tra Abruzzo e sud delle Marche, mentre anche parte del Lazio potrà vedere rovesci nella seconda parte della giornata. Al Sud, il maltempo rimarrà diffuso, con temporali anche intensi su Calabria, Basilicata e Puglia, dove non si escludono accumuli consistenti e locali criticità idrogeologiche. Migliorerà invece sulla Sardegna e progressivamente anche sulla Sicilia.

Venerdì 17 ottobre il vortice tenderà a traslare verso i Balcani, mantenendo una residua instabilità in una prima fase, ma con progressivo miglioramento col passare delle ore. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le piogge dovrebbero attenuarsi e poi cessare quasi ovunque entro il tardo pomeriggio/serata, lasciando spazio a ampie schiarite.

Tuttavia, potrebbe non essere la fine del periodo perturbato: nel corso del weekend un nuovo vortice ciclonico potrebbe raggiungere le Isole Maggiori e parte del Sud, riportando piogge e temporali anche forti, specie sui versanti ionici. Per ora, però, l’attenzione resta puntata su questa prima ondata di maltempo, che appare piuttosto intensa e potenzialmente delicata per diverse regioni, con rischio di piogge abbondanti e criticità.

Seguite i prossimi aggiornamenti, perché la situazione resta dinamica e in continua evoluzione.