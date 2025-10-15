Ondata di maltempo al Sud e sulle Isole: nuovo avviso di fenomeni intensi dall’Aeronautica Militare

L’autunno entra nel vivo e nelle prossime ore il Sud Italia e le Isole maggiori dovranno fare i conti con una impegnativa ondata di maltempo, caratterizzata da piogge diffuse e temporali anche di forte intensità. Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) ha emesso un nuovo avviso di fenomeni intensi, valido fino alla giornata di venerdì 17 ottobre, che conferma un peggioramento significativo delle condizioni meteo su diverse regioni.

Secondo quanto riportato dall’Aeronautica Militare, nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, persistono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale:

fino alla mattinata di giovedì 16 ottobre sulla Sardegna ;

sulla ; fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre sulla Sicilia ;

sulla ; fino a tutta la giornata di giovedì 16 ottobre su Basilicata e Calabria, con particolare riferimento ai settori ionici.

Dalla mattinata di domani e fino al pomeriggio di venerdì 17 ottobre, il maltempo si estenderà anche alla Puglia, in particolare sul settore centro-meridionale della regione, dove sono attese precipitazioni intense e abbondanti, con rovesci e temporali a tratti persistenti.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate, soprattutto sui settori ionici, e forti raffiche di vento.

In sintesi, si prospettano ancora 48 ore di marcata instabilità su gran parte del Sud e delle Isole, con possibili criticità idrogeologiche e disagi alla viabilità. Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione alle comunicazioni delle autorità locali e di evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite.

L’evoluzione del maltempo sarà seguita costantemente nelle prossime ore: la situazione dovrebbe migliorare solo nel corso del fine settimana, quando una progressiva attenuazione dei fenomeni dovrebbe riportare condizioni più stabili, almeno temporaneamente.